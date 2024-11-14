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TÜİK: Deprem konutları istatistiklere dahil edilmiyor

Konut satışlarında son aylarda yükselişe geçen seyirde enflasyonla yükselen fiyatlara rağmen görülen bu artış tartışmalara neden olmuştu. Artışta deprem konutlarının teslimatının etkisi olduğu yorumları yapılmıştı. TÜİK, bu yorumlara cevap verdi.

Haber Merkezi
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TÜİK: Deprem konutları istatistiklere dahil edilmiyor
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ANKARA(EKONOMİ) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satışlarındaki artışın bir bölümünü, deprem konutlarının teslimine bağlayan yorumlara ilişkin bir açıklama yaptı.

TÜİK açıklamasında, deprem felaketinin yaşandığı 11 ilde Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı üzerinden çekilen kura ile teslim edilen konutların bir tapu satış işlemi olmadığı bildirildi.

Açıklamada, bunun yanı sıra mevzuat gereği bu işlemlerin en az 2 sene sonra tapu kayıtlarına yansıyacağı hatırlatılarak, TÜİK tarafından açıklanan konut satış rakamlarına bu verilerin yansımadığı belirtildi.

EKONOMİ yazarlarından Alaattin Aktaş da bugünkü yazısında TÜİK istatistiklerinde deprem konutlarının yer almadığını, satışlardaki rekor artışın bundan kaynaklanmadığını belirtmişti.

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