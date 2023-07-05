TÜİK önünde enflasyon eylemi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) enfasyon rakamlarına tepkisini dile getirmek amacıyla Ankara’da Türkiye İstatistik Kurumu'nun önünde eylem yaptı.

TÜİK, haziran ayı enflasyonunu yıllık yüzde 38,21, aylık yüzde 3,92 olarak açıklamasının ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile sendika üyeleri açıklanan rakamlara tepkilerini dile getirmek için Ankara’da TÜİK önüne gitti. DİSK temsilcileri “Gerçekleri Açıkla, Ekmeğimizle Oynama" temasıyla eylem düzenledi.

Eylemde konuşan DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin çok kıymetli kurumları var. Bunlardan bir tanesi de TÜİK. TÜİK bildiğimiz gibi Türkiye'nin istatistiklerini ortaya çıkarıyor. Devletin birtakım uygulamaları, planlamaları buna göre yapılıyor ancak yine bildiğimiz gibi son yıllarda TÜİK, hemen herkes tarafından gerek içeride gerek dışarıda en güvenilmez kurumlar arasına geldi. Bu bizi güzide kurumumuzun ortadan kaldırılması gelen bu hali üzdüğü gibi öte yandan da bu yolla işçileri ve emekçilerin, küçük esnafın, köylülerin paralarının çalışması, ücretlerine, alın terlerine el konulmasının bir aracı haline getirilmesi konusu da üzdü ve bunun için DİSK bu konuda enflasyon verilerini açıklarken TÜİK'in kuruluş kanunlarına, yasalara uygun halde yapmasını talep etti. Bu yerine getirilmeyince dava açtı, davayı kazandı. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli kurumu mahkeme kararlarını uygulamıyor. Hem bunu hem diğer konularını gündeme getirmek için, çünkü artık seçimlerde bitti Türkiye asıl gerçek gündemine dönmek zorundadır. İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin geçim derdi ücret sorunu, geçim derdi. Bunların düzenlenmesi gerekiyor. Bu konuda DİSK tarihten aldığı güçle bütün görevlerini yerine getirmeye çalışacaktır. Bugün de bu konuda Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu, DİSK yönetim kurulu üyeleri, sendika genel başkanlarımız ve bazı şube başkanlarımızla beraber buradayız."

"İşimize, ekmeğimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için buradayız"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bugün bir kez daha Ankara'da TÜİK'in önündeyiz. TÜİK'in önündeyiz çünkü TÜİK biraz önce milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin sofrasındaki ekmeği belirleyecek olan enflasyon rakamını açıkladı. TÜİK'in enflasyon rakamını açıkladığı bugün biz de TÜİK önünde DİSK olarak işimize, ekmeğimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için bir kez daha buradayız. Önce rakamlara bakalım; TÜİK'e göre haziran ayı enflasyonu aylık enflasyon yüzde 3,92 olarak belirlendi, yıllık enflasyon ise yüzde 38,21. Buna göre; milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin 1 Temmuz itibarıyla yılın ikinci yarısı için ücretlerini belirleyecek olan 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,7. Yine TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu, bizim için çok önemli gıda enflasyonu çünkü bugün Türkiye'de milyonlarca işçi, emekçi Türkiye toplumunun çok büyük bir kısmı sadece karnını doyurabiliyor aldığı ücretle, TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu yüzde 53,9. Konfederasyonumuz DİSK'in araştırma dairesi DİSK-AR'ın TÜİK'in resmi verileri üzerinden gelir gruplarına göre hesapladığı gıda enflasyonu ise bizim için daha da önemli. Örneğin yaklaşık 17 milyona tekabül eden en düşük gelirli yüzde 20'lik kesimin gıda enflasyonu yüzde 85. Resmi enflasyonun çok üzerinde. Emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 66.

Biz bugün TÜİK'in önündeyiz çünkü TÜİK açıkladığı enflasyon verileriyle milyonlarca işçinin, emekçinin, kamu çalışanının, emeklinin ücretini belirlemektedir. TÜİK deyim yerindeyse Türkiye'de en önemli ücret belirleyeni haline gelmiştir. Çünkü Türkiye'deki bütün emek gelirleri TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verisine göre belirlenmektedir. Ve yine milyonlarca işçi, emekçi, kamu çalışanı, emekli, dar gelirli şahittir ki TÜİK'in enflasyonu her gün bizlerin çarşıda, pazarda, markette karşı karşıya kaldığımız enflasyonun çok altındadır. Bu ülkede yaşayan herkes bunu görmektedir. Üstelik TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamıyla halkın yaşadığı enflasyon arasındaki makas günden güne daha da fazla açılmaktadır. Bu durum tüm çalışanların ve emeklilerin ücret artışlarının gerçek enflasyonun çok altında kalmasına neden olmakta yani 85 milyonu çok ciddi biçimde yoksullaştırmaktadır. TÜİK bu rakamlarla oynadıkça milyonların ekmeği küçülmekte, milyonların sofrasındaki ekmek her gün daha da küçülmekte ve milyonların geliri azalmaktadır. Bugün TÜİK'in açıkladığı yüzde 19 civarındaki 6 aylık enflasyon oranı da işçilerin, memurların ve emeklilerin alacağı ücret artışı için esas alınacak. Enflasyonun eksik ölçülmesi, enflasyonun hatalı ölçülmesi milyonlarca emekçinin hakkının gasp edilmesi anlamına geliyor. O nedenle enflasyon meselesi sadece bir istatistiki bir mesele değildir. Enflasyon rakamı bir ekonomik veri değildir. Sadece bir rakamdan ibaret değildir. Enflasyon meselesi halkın ekmeği meselesidir. O nedenle DİSK olarak bugün TÜİK önündeyiz.

"Enflasyon verileri her geçen gün daha da şaibeli hale geliyor"

TÜİK, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıla yakın geleneği olan en köklü kurumlarından bir tanesi. TÜİK'in yayımladığı enflasyon verileri her geçen gün daha da şaibeli hale geliyor. Gıdadan giyime, ulaşımdan temel harcamalara kadar 400’ü aşkın çeşitli ürünlerin fiyat değişimlerini görebildiğimiz enflasyon madde sepeti Haziran 2022’den itibaren açıklanmıyor. Hepinizin bildiği gibi DİSK olarak, önce enflasyon sepetinin kamuoyu ile yeniden paylaşılması için TÜİK’e yaptığımız bilgi talebi başvurusunun reddedilmesi üzerine bir dava açtık, hukuksal yolları kullandık. Ankara 6. İdare Mahkemesi talebimizi haklı buldu ve TÜİK’in enflasyon madde sepetini tarafımıza vermesine karar verdi. Bu yargı kararına rağmen TÜİK madde fiyat listesini yayımlamamakta ısrar ediyor ve verileri karartmaya devam ediyor. Madde fiyat listesi fiyatları kontrol edebileceğimiz yegâne veriydi. Şimdi TÜİK hangi malı kaç liradan hesaplıyor bilmiyoruz. Bir kez daha soruyoruz: TÜİK nereden alışveriş yapıyor? TÜİK eti, sütü, yumurtayı kaç liraya alıyor? Bir yılı aşkın bir süredir ısrarla sorduğumuz bu sorulara TÜİK 4 Temmuz 2023 tarihinde bir yanıt verdi. TÜİK tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda, madde fiyat listesinin kendilerinde mevcut olmadığı söylendi. Listenin hazırlanmasının ayrı bir zaman alacağı gerekçesiyle bilgi talebimiz yeniden reddedildi. Yargı kararlarını hiçe sayan TÜİK bu kez de aklımızla dalga geçmeye kalkışıyor. TÜİK’e soruyoruz bir kez daha: Enflasyon sepetindeki maddelerin fiyat listesi olmadan enflasyon hesaplamasında kullanılan endeks nasıl elde edilmektedir? Maddelerin fiyatı elinizde olmadan fiyat artışını hesaplamak nasıl mümkün olmaktadır? TÜİK enflasyonu ile vatandaşın gerçek enflasyonu arasındaki farkın nedeni TÜİK’in bu itirafında gizlidir.

"Mayıs ayında sıfıra yakın bir enflasyon açıkladı"

TÜİK enflasyonu düşük göstermek için farklı farklı oyunlar yapmaya da devam ediyor. Doğal gazdaki Hazine desteğini gerekçe göstererek doğalgazın fiyatını sıfır kabul eden TÜİK, mayıs ayında sıfıra yakın bir enflasyon açıkladı. Geçmişte, sebebi ne olursa olsun, gerekçesi ne olursa olsun sübvansiyon ve gelir desteklerini hesaba katmadan enflasyon hesaplaması yapan TÜİK, bu kez doğalgazın fiyatıyla beraber enflasyonu da sıfırladı. İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin ekmeğiyle bir kez daha oynadı. Bir işçi sendikaları konfederasyonu olarak, DİSK olarak bu ülkede yaşayan her bir işçinin, emekçinin, emeklinin çalışma ve yaşam koşullarından sorumluyuz. Bu sorumluluğumuz gereği TÜİK yönetiminden defalarca randevu talep ettik, ancak bir yanıt alamadık. Buradan bir kez daha hatırlatma gereği duyuyoruz: TÜİK bir kamu kurumudur. Her kamu kurumu gibi TÜİK de sendikalarla muhataptır. İşçileri temsil eden sendikalara bilgi vermek TÜİK’in ödevidir. Dahası TÜİK bizim doğrudan muhatabımızdır. Enflasyon sepetine dair verilerin karartılmasına karşı dava açtık. Davayı kazandık. Yargı kararlarının gereğinin yapılmasını kendilerine hatırlatıyoruz. Bu sorumsuzluğu ve ciddiyetsizliği şiddetle kınıyoruz. Biz buradayız ve gerçekleri söylemeye devam ediyoruz. TÜİK de bir kamu kurumu. Ve kamu kurumları halka doğru bilgi vermekle yükümlüdür.

Çok defa söyledik, bir defa daha söyleyelim: TÜİK enflasyonla mücadele kurumu değildir. TÜİK enflasyonu bastırmak, enflasyonu düşük göstermekle görevli bir kurum değildir. Yüksek enflasyonla ve alım gücünün hızla düşmesiyle mücadele etmesi gereken kurumlar bellidir. Enflasyonla hükümet mücadele eder. Buradan TÜİK yönetimine bir kez daha sesleniyoruz: Kamusal sorumluluğunuzu yerine getirin. Enflasyonu doğru ölçün. Enflasyon verilerini bilim dünyasına açın ve kamuoyu ile paylaşın. Böylesine yüksek enflasyon döneminde daha fazla şeffaf ve açık olun. Hukuka uyun, gerçekleri açıklayın, ekmeğimizle oynamayın." (ANKA)