TÜİK ve Kıyı Emniyeti personel alacak!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 9 sözleşmeli bilişim personeli, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 daimi işçi istihdam edecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne daimi işçi statüsünde, deniz trafik operatörü olarak görev yapacak 3 personel alınacak.
Başvuru İŞKUR üzerinden alınacak
Başvurular, bugünden itibaren 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.
İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden görülebiliyor.
Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
TÜİK'e personel alımı için sınav yapılacak
TÜİK'in Yazılım, Ağ ve Sistem Yönetimi ile Veri Yönetişimi daire başkanlıklarında tam zamanlı istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı için de sınav yapılacak.
e-Devlet üzerinden TÜİK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı'nın "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren elektronik olarak yapılacak başvurular 1 Eylül saat 18.00'e kadar sürecek.
Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek.
Uygulamalı ve sözlü sınavlar 22-25 Eylül döneminde gerçekleştirilecek.
Sınav sonuçları, kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de erişebilecek.