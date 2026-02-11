TÜİK verileri: İşte son 10 yılda nüfusu en çok artan ve azalan şehirler

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu.

TÜİK verileri son 10 yılda iller arasındaki demografik hareketliliği de gözler önüne serdi. Batı ve kıyı bölgelerinde hızlı artış dikkat çekerken, Doğu ve iç kesimlerde çok sayıda il nüfus kaybı yaşadı.

Habertürk derledi: İşte son 10 yılda oransal olarak nüfusu en çok artan şehirler

İşte son 10 yılda oransal olarak nüfusu en çok azalan şehirler: