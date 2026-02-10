TÜİK verileri paylaştı: İşte boşanma oranının en az ve en yüksek olduğu şehirler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 yılı nüfus verileri, boşanma oranlarının illere göre dağılımını ortaya koydu.

Verilere göre bazı şehirlerde boşanma oranları dikkat çekici seviyelere ulaşırken, bazı illerde ise evliliklerin daha uzun sürdüğü görüldü.

Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Tunceli en çok boşanma yaşanan iller sıralamasında bölgede yer alan tek il oldu.

TÜİK verilerine göre 2025 yılında boşanma oranının en yüksek olduğu iller listesinde Ege ve Akdeniz şehirlerinin ağırlığı dikkat çekti. Listenin ilk sırasında İzmir yer aldı. İzmir’i Muğla ve Antalya takip etti.

Boşanma oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:

İzmir, Muğla, Antalya, Aydın, Yalova, Eskişehir, Balıkesir, Mersin, Tunceli ve Ankara.

Boşanma oranının en düşük olduğu iller sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:

Hakkari, Şırnak, Muş, Siirt, Bitlis, Van, Ağrı, Batman, Mardin ve Bingöl.