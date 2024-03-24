TÜİK verileri şikayet sebebi oldu: Çocukları alkol ve sigaraya özendiriyor!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir lisenin edebiyat öğretmeni öğrencilerine Aldous Huxley’in başyapıtı kabul edilen distopyası Cesur Yeni Dünya’yı okumalarını önermişti.

Kitabı inceleyen bir veli, kitabın içeriğinin çocuklara uygun olmadığını söyleyerek okulu hedef gösteren video çekip sosyal medyada paylaşmıştı. Bazı yayıncılar ise veliyi haklı bularak videonun yayılmasına destek olmuştu.

Bugün ise başka bir veli şikayeti olayı daha yaşandı. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Başkanı Atilla Köksal, TÜİK verilerinden yararlanarak hazırladığı sunumunun bir veli tarafından şikayet edildiğini belirtti.

Köksal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FODER adına ilkokullarda verdiğimiz eğitimlerden birinde bir ailenin aylık yaşam giderleri dağılımını gösteren bir slaytta doğrudan TÜİK’ten aldığım verileri kullanmıştım. Yaşam giderleri arasında kira, ulaşım, gıda, vb.nin yanı sıra 'alkollü içecekler, sigara ve tütün' diye bir kalem de vardı. Bunu gören bir veli bizim Milli Eğitim Bakanlığı’na 'çocuklarımızı alkol ve sigaraya özendiriyorlar' diye şikayet etti." ifadelerini kullandı.

FODER Başkanı Köksal'ın paylaşımının tamamı ise şu şekilde: