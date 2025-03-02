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TÜİK, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında “enflasyonu düşük açıklayarak milyonlarca işçi, memur ve emekliyi mağdur ettiği” gerekçesiyle açılan dava yarın başlıyor.

Haber Merkezi
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TÜİK, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında “enflasyonu düşük açıklayarak milyonlarca işçi, memur ve emekliyi mağdur ettiği” iddialarıyla açılan dava, yarın başlıyor. TÜİK, ilk defa hakim karşısına çıkacak.

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı davanın duruşması 09.30’da Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde yapılacak.

"Umarız ki dava emeklilerin lehine sonuçlansın"

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, davada eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir’in de tanık olarak dinlenecek.

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, dava için çeşitli illerden çok sayıda emeklinin Ankara’ya geleceğini, duruşma salonu ve mahkeme önünde kalabalıklar oluşacağını söyledi. Gündoğan, şu açıklamayı yaptı:

“Açıklanan enflasyon rakamları nedeniyle haksızlığa uğrayan dar ve sabit gelirli vatandaşlar TÜİK’in yargılandığını görmek, savunmasını dinlemek için tarihi olaya tanıklık etmek istiyor. Umarız ki dava emeklilerin lehine sonuçlansın, zam kayıpları geriye dönük giderilsin.”

Daha önce davaya müdahil olmak isteyen ancak bu talepleri geri çevrilen 8 emekli derneği ve işçi sendikasının yöneticileri de salonda hazır bulunacak. Ayrıca çeşitli siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, üst düzey yöneticileri ve milletvekilleri de duruşmayı izleyecek.

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