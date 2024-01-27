TÜİK’in bölge müdürü görevden alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, TÜİK’in Adana Bölge Müdürü Orhan Deha Dede görevden alındı.
Görevden alma ve atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcılığı'na İsmail Doğan atandı.
Ticaret Bakanlığı başmüfettişliklerine Mehmet Yapıcı, Mustafa Egemen Konaklıoğlu, İbrahim Temo Demir, Ramazan Özkan, Bekir Tokel, Bülent Yıldız ve Fatih Koçak'ın ticaret müfettişi olarak atamaları gerçekleşti.
Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’ne Ahmet Bülent Büyük atandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Orhan Deha Dede görevden alındı.