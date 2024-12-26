TÜİK’ten Özgür Özel’e "pinpon topu" cevabı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranının tespiti için hanehalklarının en çok tükettiği mal ve hizmetleri esas alınarak bir sepet oluşturulduğunu, pinpon topu ve bakır çubuk ürünlerinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer almadığını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira açıklanması sonrası TÜRK-İŞ’i ziyaret etmişti. Özel, açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Asgari ücreti ya kiraya verecek aç kalacak ya karnını doyuracak sokakta kalacak. Böyle bir açmaz ile karşı karşıyayız. Şimdi bu durumda bir kuruş bile zam yapılmayan asgari ücrete, dönemde enflasyon yüzde 50 gerçekleşti, TÜİK’in hesabına göre. Ayrıca ben TÜİK’in enflasyon hesabını asgari ücret konuşulurken hiç kabul etmiyorum. Çünkü asgari ücretli TÜİK’in pinpon topunu yemiyor, çocuğu kalem istediğinde efendim bakır çubuk vermiyor ona.”

TÜİK’ten Özel’e cevap

TÜİK, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in dün katıldığı bir televizyon programında enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığını ifade ederek kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yanlış bilgiler verdiğini belirtti.

Açıklamada, "Pinpon topu ve bakır çubuk Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer almamakta olup bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır." denilerek şöyle devam edildi:

"CHP Genel Başkanı’nın bu ifadeleri birkaç kez farklı zamanlarda dile getirerek toplumda yanlış bir algı oluşturma amacı taşıdığı, böylece kamuoyunu bilinçli bir şekilde yanlış bilgilerle etkilemeye çalıştığı değerlendirildiğinden teknik bilgilendirme yapılması zaruri olmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Resmi İstatistik Programı kapsamında yayınlamakta olduğu tüm istatistiklerde olduğu gibi, TÜFE’yi de uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarının bütününü dikkate alarak hesaplamakta ve yayınlamaktadır. TÜFE veri derleme, işleme ve yayımlama süreçlerine ilişkin tüm detaylar, TÜİK Kalite Güvence Çerçevesinde de tanımlanmış olan “erişilebilirlik ve açıklık” ilkeleri kapsamında TÜİK internet sayfasında yayımlanmaktadır.

TÜİK, enflasyon oranının tespiti için hanehalklarının en çok tükettiği mal ve hizmetleri esas alarak bir sepet oluşturmaktadır. Bu sepette ekmek, süt, yumurta, et, çay, sebze ve meyveler gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra kira, elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturaları gibi hanehalkının düzenli ödemeleri yer almaktadır.

2024 yılı itibarıyla toplam 406 maddeden oluşan bu sepette ayrıca sigaradan, benzine, eğitimden sağlığa, giyimden ev eşyasına, hanelerin tüketim harcamalarında önemli yer tutan tüm mal ve hizmetler kapsanmaktadır. TÜİK’in TÜFE hesaplamaları için kullandığı sepette yer alan mal ve hizmetlerin listesi internet sitemizde şeffaf bir şekilde yayınlanmakta olup, dileyen herkes sepette hangi maddelerin yer aldığına ulaşabilir.”