TÜKODER tepkili: Tüketici hakem heyetleri tek tek kapatılıyor!

Ticaret Bakanlığı’nın kararıyla 19 ilin 45 ilçesinde Tüketici Hakem Heyetleri kapatılırken, yalnızca 4 ilde ikinci nolu il hakem heyetleri kurulacak. Bu düzenlemeyle Türkiye genelinde Tüketici Hakem Heyeti sayısı 211’den 170’e düşecek.

Bakanlık, kararın gerekçesini “hizmet kalitesini artırmak, kurumsal yapıyı güçlendirmek ve kaynakları verimli kullanmak” olarak açıkladı. Ancak bazı tüketici örgütleri, bu adımın vatandaşların adalete erişimini zorlaştıracağı görüşünde.

Tüketici örgütlerinden çağrı: Tüketici Hakem Heyetlerine dokunma

Tüketici örgütleri, Ticaret Bakanlığı’nın 19 ilin 45 ilçesinde Tüketici Hakem Heyetlerini kapatma kararına karşı eylem çağrısında bulundu.

“Tüketici Hakem Heyetime Dokunma” sloganıyla düzenlenecek buluşma, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 14:00’te Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

“Adalete erişim zorlaşacak” uyarısı

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) tarafından yapılan açıklamada, artık ilçelerde sadece başvuru alınacağı, dosyaların ise İl Ticaret Müdürlüklerinde karara bağlanacağı hatırlatıldı. TÜKODER, özellikle uzak bölgelerde yaşayan tüketicilerin bu durumdan olumsuz etkileneceğini ve ekonomik yükün artacağını savundu.

Dernek ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru imkânının her vatandaş için yeterli çözüm olmadığını, dijital okuryazarlığı veya teknik imkânı olmayan tüketicilerin hak aramaktan vazgeçebileceğini belirtti.

“Heyetler imza makamına dönüşmemeli”

TÜKODER, bazı dosyaların mutlaka kurul içinde tartışılarak karara bağlanması gerektiğini vurgulayarak, sistemin yalnızca raportörlerin hazırladığı kararların imzalandığı bir yapıya dönüşmesinin sakıncalı olacağını ifade etti. Dernek, bu durumda heyet üyelerinin “imza memuru” konumuna düşeceğini öne sürdü.

“Tasarruf değil merkezileşme” eleştirisi

Basın açıklamasında, bir yandan “tasarruf” gerekçesiyle heyetlerin kapatılması, diğer yandan “artacak iş yükü için yeni raportör alınacağı” yönündeki açıklamaların çelişkili olduğu savunuldu. TÜKODER’e göre bu durum, kararın asıl amacının merkezileşme olduğunu gösteriyor.

“Kapatmak değil, güçlendirmek gerekir” çağrısı

TÜKODER, hakem heyetlerinin ticari değil, adalet mekanizmasının bir parçası olduğunu belirterek, yerelde güçlendirilmesi ve personel ile altyapı eksiklerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Dernek, kamu kaynaklarının etkin kullanımının vatandaşın hakkını kısıtlayarak değil, israfı önleyerek sağlanabileceğini kaydetti.

TÜKODER’den Bakanlığa çağrı

Dernek, 45 hakem heyetinin kapatılmasından vazgeçilmesi, mevcut heyetlerin yerelde korunarak güçlendirilmesi ve heyet üyelerinin bağımsızlığının güvence altına alınması çağrısında bulundu.

TÜKODER açıklamasında, Anayasa’nın 172. maddesinde yer alan “devlet, tüketiciyi koruyucu ve aydınlatıcı önlemleri alır” hükmünü hatırlatarak, Ticaret Bakanlığı’nı kararı yeniden değerlendirmeye davet etti.