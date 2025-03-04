Tülay Hatimoğulları: "Öcalan’ın çağrısında YPG adı geçmiyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Halk TV'de Rota programında Kürşad Oğuz, Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz'ın gündeme dair soruları cevapladı.

"Devlet Bahçeli devlet adına konuşmuştur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı sürecini başlatan çağrıyı yapmasının nedenlerine ilişkin Hatimoğulları, "Devlet Bahçeli bu çağrıyı bir parti lideri olarak değil devlet adına konuşmuştur diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni dünya düzeni vurgusu

Hatimoğulları, "Orta Doğu'nun içinden geçtiği süreç ve küresel sistemin kendini yeniden yapılandırdığı dönemde Batı başta olmak üzere birçok kesimin bölgeye şekil verilmek istenirken bölge ülkelerinin demokratikleşme dışında bir seçeneği yok" dedi.

İran ve Türkiye'nin önemine vurgu yapan Hatimoğulları, "Acaba devletin tamamında bu fikir var mı? Biz devletin tamamında bu fikrin olmasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Neden çağrı metninden son sözler yoktu?

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının sonunda Sırrı Süreyya Önder'in aktardığı notun neden doğrudan metinde yer almadığı da sorular arasındaydı.

Hatimoğulları cevaben, "Aslında sonda söylenen, çağrının başında da yer almaktadır. Çağrının başlığı da açıktır. Bu metinde eksik gördüğü yeri tamamlamak için söyledi. Adanın koşulları nedeniyle eklenmedi. Devletle mutabakatsızlık sözkonusu değil. Kendilerinin bilgisi dahilinde eklenmiştir" dedi.

Kimler silah bırakacak?

Hatimoğulları, "Şüphesiz silahların bırakılması ve PKK'nin fesih demokratik siyaset ve hukukun tanınmasını gerektirir ifadeleri YPG'nin yer almadığını görüyoruz. Hem YPG'den Mazlum Abdi'nin hem de Salih Müslim'in açıklamalarını gördünüz. Bu çağrı oldukça açık ve net. Öcalan'ın bizlerin de olduğu ortamda okumuş olduğu metnin hiçbir yerinde YPG geçmiyor" dedi.