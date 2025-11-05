Tülay Hatimoğulları, Selahattin Demirtaş’ın mesajını paylaştı: Milletvekilleri barış için İmralı’ya gitmeli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Edirne Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından Hatimoğulları, cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

"Silahların susacağı, demokrasinin konuşacağı bugünlerde AİHM kararları hayati"

Hatimoğulları, konuşmasında şunları söyledi:

"Kobani Kumpas davası Türkiye tarihinde kapkara bir leke olarak varlığını devam ettiriyor. Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde yıllardır cezaevinde. Kobani davasında tutuklu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Sayın Abdullah Öcalan'ın başlatmış olduğu çağrıyla Türkiye artık yepyeni bir dönemin içinde. Silahların susacağı, demokrasinin konuşacağı bugünlerde AİHM kararlarının hayata geçmesi hayatidir ve topluma güven sağlayacaktır.

Demokratik siyaset susturulmamalıdır. Yargı siyasetin sopası olamaz, uzun zamandan beri ne yazık ki yargı siyasetin sopası olarak muhalefete en sert şekilde uygulanmaktadır. Yargıyı siyasetin sopası yapmaktan vazgeçin.

Kobane Kumpas davasında tutuklu bulunan sevgili Selahattin Demirtaş ve sevgili Figen Yüksekdağ derhal serbest bırakılmalıdır."

Demirtaş: Bugüne kadar denenmeyen denenmeli ve barış için İmralı'ya gidilmeli

Hatimoğulları, Demirtaş'ın mesajını da okudu:

"Meclis çözüm komisyonunun cesur bir karar alarak, en kısa zamanda Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmesini umuyor ve diliyoruz. Çünkü 50 yıllık çatışma köklü ve kalıcı olarak bitiyor. 50 yıldır bu meselede güvenlik politikaları öncelendi ve bunun sonucunda ne yazık ki bu ülke on binlerce gencini kaybetti. Şimdi de bugüne kadar denenmeyen denenmelidir. Ve milletvekilleri gerekirse siyasi riskler göze alarak barış için İmralı'ya gitmelidir."

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Kandıra Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek. Beştaş, ziyaretin ardından saat 15:00’te basın açıklaması yapacak.