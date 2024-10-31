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Tüm belediye başkanları çağrılmıştı: Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önüne gitmeyecek

Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki olarak Türkiye genelindeki 411 CHP'li belediye başkanı İstanbul'a geliyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ise buluşmaya katılmayacağı öğrenildi.

Haber Merkezi
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Tüm belediye başkanları çağrılmıştı: Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önüne gitmeyecek
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CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından 13.30'da MYK'nın toplanacağını, saat 16.00'da ise Esenyurt Belediyesi önünde halk buluşması yapılacağı duyurmuştu. Bu kapsamda CHP'li 411 belediye başkanının İstanbul'a çağırıldı.

CHP tarafından tüm il ve ilçe belediye başkanlarının programlarını iptal edip bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önündeki protestoya katılması istenirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da ikindi vakti bir cenaze törenine katılacağı için İstanbul'a gidemeyeceği öğrenildi.

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