'Tüm taşeron ve sözleşmelilere kadro verilmeli'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından açıkladığı kamuda sözleşmeli olarak çalışanlara kadro verilmesi yönündeki çalışmayı değerlendirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gürer, şunları söyledi:

“Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde çalışma yaşamı ile ilgili ne zaman bir düzenleme yapılsa mutlaka bir tarafı eksik bırakılır. Orada belli bir kesim bu çalışmanın dışında tutulur. Yine öyle oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sözleşmelilere kadro hakkı ile ilgili düzenlemede önemli bir kesim bundan faydalanamıyor. Sözleşmeli sanatçı, Meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarının yanında sözleşmeli askeri personel ile akademik personele kadro verilmiyor.

“Kadro düzenlemesinde ayrımcılık yapılmaması gerekir”

3 yıllık bir bekleme süresinin sonunda aday memur olarak çalıştırılıp kadro verileceği açıklanan bir kesim de var. Böyle ayrıştırma yapmalarının gerekçesi anlaşılabilir değil. Sözleşmeli eğer bir kurumda çalışıyorsa tümünün aynı haklardan yararlanıp tamamının kadroya alınması gerekir. Kadro düzenlemesinde ayrımcılık yapılmaması gerekir. Mali idarelerde yapılan bu düzenlemenin diğer kurum ve kuruluşlarda da aynı şekilde yapılması gerekir. Ayrıca belediyelerde geçici mevsimlik işçilerle belediye şirket işçilerinin de kadrolarının verilmesi şart. Bununla ilgili de açıklamada bir düzenleme yer almıyor. Sözleşmelilerle ilgili kapsamlı bir çalışma değil, sınırlı bir kesimi kadro verilerek ‘Biz bu işi yaptık’ noktasına olayı taşıyorlar.

Türkiye’de kurumlarda çalışan tüm sözleşmeli personelin mutlak suretle kadrolara alınması gerekiyor. Sözleşmelilere kadroya alındıkları kurum dışında tayin hakkı da tanınmıyor. Yani bir taraftan yapar gibi gösteriliyor yine yarım yamalak bir iş yapılıyor. Taşeronda kalan yüzde 70 hizmet alım sözleşmesine tabi kalan, 4 Aralık’tan önce çalıştıkları kurumlardan işten çıkarıldığı için bir gün nedeniyle kadrolara alınamayan, mağduriyet taşıyan binlerce bekleyen umduğunu bulamadı. Türkiye’de kamuda modern köleliğe dönüşen taşeron, yanında çalıştırma uygulaması sonlandırılıp tüm taşeronda çalışanlar kadrolu olarak bulundukları kurumların kadrosuna alınması gerekiyor. Yine kurumlarda sözleşmeli olarak çalışanların da kadro haklarıdır. Tamamına kadro verilmesi de şarttır.” (ANKA)