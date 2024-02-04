Tunç: AYM kararları, yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı

Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi tartışmalarının devam etmemesi için kanun düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine de değinen Tunç, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olup olmaması yönünde bir tartışma söz konusu olduğuna işaret etti.

Anayasa'nın 153. maddesindeki Anayasa Mahkemesinin bağlayıcılığını düzenleyen maddenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Tunç, "Bunlar Anayasa değişikliği gerektiren hususlar. Aslında Anayasa'da, Anayasa Mahkememizin yapısıyla ilgili bireysel başvuru mekanizmasıyla uyumlu bir yapılanmanın da olması lazım. Bu da Anayasa değişikliği gerektirir" diye konuştu.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun arasında çelişki olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarının da CMK anlamında yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılması lazım. Yoksa bu tartışmalar ileride de ortaya çıkar. İleride de ortaya çıkmaması anlamında özellikle adliye mahkemeleriyle, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında bu tür tartışmaların devam etmemesi için bu tür kanun düzenlemelerine ihtiyaç var.

Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olduğunu, bunların yasalaşma sürecini Mecliste takip ettiklerini söyledi.