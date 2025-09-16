  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tunç Soyer 19 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak
Takip Et

Tunç Soyer 19 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tutuklu bulunduğu İzmir 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan yaptığı paylaşımda, 19 Eylül’de Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşmada ilk kez savunma yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tunç Soyer 19 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak
Takip Et

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevden ayrılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen bazı ihaleler ve belediye projelerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Soyer, çıkarıldığı mahkemece “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla tutuklanarak İzmir 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Yaklaşık 80 gündür tutuklu bulunan Soyer’in davasının ilk duruşması 19 Eylül’de Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde yapılacak. Bu duruşmada Soyer ilk kez savunmasını yapacak.

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Dostlar;

19 Eylül Cuma saat 9:30’da Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda, 80 günlük devri alemin sonunda, ilk kez savunmamı yapacağım.  Dilerim cezaya dönüştürülen tutukluluğumuz son bulur. Dilerim özgürlüğüme ve sizlere tekrar kavuşurum.”

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Ali Can Çam: 30 yıl sonra kazandığımız belediyeyi AK Parti'ye teslim etmeyeceğizCHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Ali Can Çam: 30 yıl sonra kazandığımız belediyeyi AKP'ye teslim etmeyeceğizGündem
Kurultay davasının ertelenmesi ne anlama geliyor, CHP ne yapacak?Kurultay davasının ertelenmesi ne anlama geliyor, CHP ne yapacak?Gündem
Gündem
Gürsel Tekin: Yapmayın, etmeyin, günahtır, ayıptır. İnsanlıktan hiç mi nasibinizi alamadınız?
Gürsel Tekin: 'İnsanlıktan hiç mi nasibinizi alamadınız?'
Barajlar alarm veriyor, tehlike kapıda: İstanbul'u besleyen barajlar çekildi
Barajlar alarm veriyor, tehlike kapıda: İstanbul'u besleyen barajlar çekildi
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu, yapay zeka ile seslendi: 12 metrekarede öyle özgürüm ki, o sarayında çatlasın
İmamoğlu, yapay zeka ile seslendi: 12 metrekarede öyle özgürüm ki, o sarayında çatlasın
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesine ulaşıldı
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesine ulaşıldı
İGA’dan apron bölgesinde köpeğin sürüklenmesi olayıyla ilgili açıklama
İGA’dan apron bölgesinde köpeğin sürüklenmesi olayıyla ilgili açıklama