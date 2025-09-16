Tunç Soyer 19 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tutuklu bulunduğu İzmir 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan yaptığı paylaşımda, 19 Eylül’de Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşmada ilk kez savunma yapacağını açıkladı.
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevden ayrılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen bazı ihaleler ve belediye projelerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Soyer, çıkarıldığı mahkemece “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla tutuklanarak İzmir 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Yaklaşık 80 gündür tutuklu bulunan Soyer’in davasının ilk duruşması 19 Eylül’de Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde yapılacak. Bu duruşmada Soyer ilk kez savunmasını yapacak.
Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Değerli Dostlar;
19 Eylül Cuma saat 9:30’da Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda, 80 günlük devri alemin sonunda, ilk kez savunmamı yapacağım. Dilerim cezaya dönüştürülen tutukluluğumuz son bulur. Dilerim özgürlüğüme ve sizlere tekrar kavuşurum.”
