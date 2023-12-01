Tunç Soyer, belediye başkan adaylığı için başvuru yaptı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerde yine İzmir'den belediye başkanı aday olmak için CHP’ye resmi başvurusunu yaptı.
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Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler yaklaşırken adaylık yarışı da hız kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2024 Yerel Seçimi’nde yeniden aday olmak için CHP İzmir İl Başkanlığı'na başvurdu.
Soyer, ikinci dönem başkanlık için CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’na dosyasını teslim etti.