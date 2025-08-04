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Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 9 Eylül 2025 Cuma günü saat 09:30'da hakim karşısına çıkacak.

Haber Merkezi
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Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında hazırlanan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 65 kişi hakkında 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaların kooperatiflere yönelik bölümü kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tunç Soyer’in avukatı Avukat Murat Aydın'ın aktardığına göre İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın duruşma gününü 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 09:30 olarak belirledi.

45 yıla kadar hapis istemi

İddianamede eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi hakkında hakkında 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezaları istenmişti.

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