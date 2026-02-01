Tunç Soyer'den Cemil Tugay'a: Hapse atılmama sebep oldunuz, benimle uğraşmaktan vazgeçin

Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kendisiyle kişisel bir sorunu olduğunu belirten ve Soyer’in tutuklanmasına neden olan kooperatif dosyasıyla ilgileri olmadığını süren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a cezaevindeki Soyer'den yanıt geldi.

Buca Kırıklar Cezaevi’nde tutuklu bulunan Soyer, Tugay’ın T24'e verdiği röportajdaki ifadelerini "iftira" olarak nitelendirirken Tugay'ın kendisinin cezaevinde olmasına "sebep olduğunu" tekrar dile getirdi.

Soyer açıklamalarında "Üstelik aynı partiden seçilmiş selefinizin hapse atılmasına sebep olmuşsunuz. Yedi aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu biliyorsunuz ve bu koşullar altında ağzınızdan çıkanların onu, ailesini, yakınlarını, sevenlerini nasıl etkileyeceğini ya düşünemiyor ya da önemsemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Soyer'in sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Cemil Tugay T24’e konuşmuş, benimle ilgili yine iftiralarda bulunmuş. Dün kızım Defne büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle metni getirdi. Okudum ve yine gözlerime inanamadım. Okuyan birçok insanın;

'Ne olmuş olabilir bu iki kişinin arasında?' diye sorabileceğini düşündüm.

O nedenle bir şeyler yazayım dedim, sonra vazgeçtim. Çünkü birden fark ettim ki; yakın dost ya da ezel-ebed düşman olacak bir ortak geçmiş yaşamadık. İncir çekirdeğini doldurmayacak bu geçmişle ilgili sizleri meşgul etmek istemedim. Nasıl tanıştık, ne yaşadık, o ne dediydi, ben ne dediydim faslını bir kenara bırakacağım. Çünkü; bu Parti de bu memleket de en çok bu kişisel kavgalardan çekti.

Durdurduğu, yarım bıraktığı ya da ismini değiştirerek devam ettirdiği projelerden de, devam eden büyük bütçeli tüm işlerin bulduğum 4-5 yıl geri ödemesiz milyarlarca liralık krediler sayesinde devam ettiğinden de, hakkımda dur durak bilmeden iftiralarla yaratmaya çalıştığı algılardan da söz etmeyeceğim.

Cemil Tugay’ın bitmek bilmez düşmanlığını ben anlayamadım ki size anlatayım..!

Öyle ya; Türkiye’nin 3. Büyük şehrinin belediye başkanısınız, koltuğa oturalı neredeyse 2 yıl olmuş.

Yapacak, sizi meşgul edecek yüzlerce başlık varken,

şehir susuzluk ve su baskınlarıyla kırılırken;

siz hala sizden önceki belediye başkanı ile ilgili algı yaratma peşindesiniz.

Üstelik aynı Parti’den seçilmiş selefinizin hapse atılmasına sebep olmuşsunuz. Yedi aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu biliyorsunuz ve bu koşullar altında ağzınızdan çıkanların onu, ailesini, yakınlarını, sevenlerini nasıl etkileyeceğini ya düşünemiyor ya da önemsemiyorsunuz.

Normal bir insan düşmanıyla bile bu koşullarda çatışmaz, ona sataşmaz.

Cemil Bey bu şehir sizden polemik ve bahane değil; hizmet bekliyor, çözüm bekliyor.

Bitmek bilmez öfkenizi frenleyin ve asli görevinizi yapın.

Görev sürenizin neredeyse yarısı bitti.

Yeter artık, bu saçmalıktan, benimle uğraşmaktan vazgeçin..!

İzmir bunu hakketmiyor.

İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu, Koğuş B/63

Buca – Kırıklar

01.02.2026"