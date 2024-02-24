Tunç Soyer’den CHP’ye ağır sitem

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynakları ile hayata geçirilen Narlıdere Metrosu açılış töreninde konuşan Soyer, CHP’de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultay sonrası süreçle ilgili “Değişim sloganının altı boşaltılarak umutlar sönümlendi” dedi.

Soyer, “Bu şehir, onlarca yıldır parti-devlet anlayışıyla üvey evlat yerine kondu.Yine de hak bildiği yolda, demokrasinin yolunda yürümekten asla vazgeçmedi. İzmir tüm baskılara rağmen, evrensel değerlerin ülkemiz siyasetindeki en güçlü savunucusu olan CHP'ye destek vermeyi sürdürdü. Cumhuriyet’in kurucu değerlerine sahip çıktı. İşte bu nedenle CHP ve İzmir arasındaki güçlü ilişki bir tesadüf değildir. Fakat ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz” diye konuştu.

“Vatandaşın talepleri en gerçek yol göstericidir”

Daha önce de aday gösterilmemesiyle ilgili CHP Genel Merkezi’ne parti tabanının görüşünü dikkate almadıkları eleştirisini yönelten Soyer, “Oysa bir parti-devlete karşı mücadele ediyorsanız veya bir parti sandıktan aldığı gücü suistimal edip devleti ele geçiriyorsa, umuda çok ihtiyaç vardır ve o umudun tek gerçek öznesi halk olmalıdır. Vatandaşın talepleri tek ve en gerçek yol göstericidir. Göreceksiniz, hep birlikte o umudu yeniden yeşertip, asırlık Cumhuriyet mirasımızı daha ileriye taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını, onun devrimlerinin, faziletlerinin kalesi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerini daha da yücelteceğiz” dedi.

“Bir teşekkürü çok görenlere sitem ediyorum”

CHP Genel Merkezi’ni hedefine almayı sürdüren Başkan Soyer, İzmir için emeklerinin görmezden gelindiğini savundu. Soyer, “Aşığı olduğum bu güzel şehrin güzel insanları, elbette bu kadar emeğe partinizden ve yoldaşlarınızdan bir takdir beklersiniz. İzmir CHP İl Kongresi’nde kapalı oylamada, 522 delegenin 508’inin oyuyla en yüksek örgüt desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum. Canları sağolsun” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonra sathımız tüm vatandır”

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin ardından siyasete nasıl devam edeceğinin işaretini de veren Soyer, “Bu memleket için, İzmir için son nefesime kadar hizmet edeceğim. Bunu, kimsenin ekmeğine yağ sürmeden, bu toprakları rant çetelerine peşkeş çekmeden yapmaya devam edeceğim. Unutmasınlar, ben uzun mesafe koşucusuyum. Bu ülkede demokrasinin neferi olmayı sürdüreceğim. Bir nefer olarak birlikte başlattığımız tüm projelerin de takipçisi olacağım. Şunu çok iyi bilsinler; bugüne kadarki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesi’ydi, bundan sonra sathımız tüm vatandır” dedi.

Soyer, 287 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirdiklerini söylediği Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu’nun yanısıra konuşmasında beş yılda yaptıkları icraatlere de yer verdi. Soyer, “Diliyorum ki benden sonraki belediye başkanları, bütçesi hazır, izinleri alınmış ve büyük kısmı başlamış olan yatırımları layıkıyla tamamlar” dedi.