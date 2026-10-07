Tunç Soyer'den İzmir mesajı: Dayan güzel İzmir, bu hikaye böyle bitmez

Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından İzmir halkına seslendi.

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından kentte yaşanan gelişmelere ilişkin mesajlar verdi.

“İzmir’in hikayesi böyle bitmez, Dayan güzel İzmir!” ifadelerini kullanan Soyer, açıklamasında İzmir’in siyasi ve toplumsal kimliğine vurgu yaptı.

Yetki, kaynak ve daha fazla hizmet iddialarının meşruiyet sağlamayacağını belirten Soyer, “İzmir Duruşu”nun teslim olmamak olduğunu ifade etti.

"Dayan güzel İzmir"

Soyer'in yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

''Hiçbir bahane, hiçbir gerekçe İzmirlinin iradesini yok saymanın sebebi olamaz. Yetki, kaynak, daha çok hizmet iddiaları da asla meşruiyet getirmez. Sihirli değnek hayalleri de kimseyi kandırmaz.

Çünkü bir işi yapmanın bir, yapmamanın bin sebebi vardır. Başkanlar, o sebebe inandıkları için başkanlık yaparlar. O da her koşulda hizmettir. Depremlerde yıkılmamak, krizlerde geri basmamaktır başkanlık.

Elimden geleni yapmaya gayret ettiğimi bildikleri için 15 aydır çocuklarım bana gururla bakıyor. Bu gururun sırrının haysiyet ve vicdan olduğunu biliyorum. Her şey geçiyor ama geriye haysiyetli olup olmadığınız miras kalıyor.

İzmir Duruşu hepimize miras çünkü;

İzmir Cumhuriyet’tir, Mustafa Kemal’dir, ilk kurşundur.

İzmir Kurtuluşun ve Kuruluşun şehridir.

İzmir 'karşı yaka', 'al sancak', 'kadife kale'dir.

İzmir yaşam sevinci, heyecanı, coşkusu, neşesidir.

İzmir emek, dayanışma, hoşgörü, mücadele demektir.

İzmirli olmak onurla, cesaretle bunlara sahip çıkmak için dik durmaktır.

İzmir Duruşu işte bu kararlı iradeyle teslim olmamaktır.

Başın öne eğilmesin güzel İzmir.

Yaşasın İzmir.! Yaşasın İzmir Duruşu.! ''