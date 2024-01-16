Tunç Soyer'den metro bütçesine tepki: Yapamıyorlarsa bıraksınlar, biz kaynak da buluruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 10 yıl önce İzmir'de yapmayı vadettiği Halkapınar-Otogar metrosu için bu yıl 3 bin TL bütçe ayrılmasına tepki gösterdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 Yılı Yatırım Programı'nın kabulü ve uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre, bakanlık bütçesinden metro hattının yapımına bu yıl 3 bin TL ayrıldı.

Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Bu senelerdir, on yılı aşkın bir süredir İzmir dendiğinde geçilen, kaynak ayrılmayan bir proje. Bugüne kadar İzmir'de hükümetin yaptığı tek bir metre metro tüneli yok. Dolayısıyla da bunu ısrarla devam ettirmeye kararlı oldukları gözüküyor. Biz göreve geldiğimizde yüzde 12'de olan Narlıdere metrosunu, 7,5 km uzunluğunda ve 287 milyon Euroluk bir yatırım bedeliyle bitirdik. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Aynı şekilde sıfırdan başladığımız Karşıyaka tramvayı da 183 milyon euroluk bir yatırım bedeli olan bir projeydi, bu görev süremiz içerisinde onu da tamamladık. Onun da önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. En büyük hayalimiz Buca metrosuydu. Buca metrosu İzmir tarihinin en büyük yatırımıydı. 765 milyon Euroluk bir yatırım bedeli vardı. Bunun 490 milyon Euroluk kısmını, pandemi döneminde 4 uluslararası finans kuruluşundan çok düşük faizle, 3,2 faizle ve 4 yıl ödemesiz, 12 yıl vadeli olarak gerçekleştirdik. Böylece kendi kendini finanse eden, kendi kendini amorti eden, -çok kısa bir sürede, 13-14 yıl içerisinde amorti edecek- bir büyük yatırımı İzmir'e kazandırmış olacağız. Bu yatırım sadece toplu ulaşımda büyük bir konfor getirmiş olmakla kalmayacak, aynı zamanda şehirde, en sıkışık ilçesinde insanların derin bir nefes almasını sağlayacak. Hem yaşam kalitesi hem toplu ulaşım anlamında çok büyük bir rahatlık getirmiş olacak. Bütün bunlar yapılırken 3 tane de yeni hattın çalışmasını ihale aşamasına getirdik; Karabağlar-Gaziemir metrosu, Kemalpaşa metrosu ve Örnekköy tramvayı. Bunları da önümüzdeki dönemde hızla sonlandırmayı hedefliyoruz. İlk gün göreve gelirken söylemiştik; 'Demir ağlarla öreceğiz İzmir'i' diye. Geldiğimiz günden beri demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Hükümetin İzmir dendiğinde yine bu yıl geçiştirdiği Halkapınar-Otogar metrosu için de yapamıyorlarsa bıraksınlar, bari biz yapalım diyebilirim. Tabii ki takipçisiyiz, yapmalarını çok arzu ederiz ama yapamıyorlarsa da bıraksınlar biz kaynak da buluruz, bugüne kadarki deneyimlerimiz ışığında da hızla da sonuçlandırırız."