Tunç Soyer'e 14 yıla kadar hapis istemi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yürütülen Gaziemir Yapı Kooperatifi soruşturmasında hazırlanan 1008 sayfalık iddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında “zimmete yardım” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11 sanık için ise “zimmet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşması 4 Aralık'ta görülecek.

İZBETON üzerinden yürütülen soruşturma tamamlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki kentsel dönüşüm ve gelişim alanı projeleri kapsamında S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat temin edildiği iddiasıyla başlatıldı. Dosyada zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlamaları yer aldı.

Soruşturma kapsamında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler 9 Nisan'da gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Devam eden diğer soruşturmalardan tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında olduğu 15 şüpheli tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan 1008 sayfalık iddianame, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede sözleşmeler ve inşaat süreci incelendi

İddianamede, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm yapılacak alanların mülkiyetine sahip olduğu, inşaat işlerinin yürütülmesi için bu projelerin belediye meclisi kararıyla belediye iştiraki İZBETON'a verildiği belirtildi.

Belediyenin yapı sahibi olmasına rağmen İZBETON ile S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi arasında protokol imzalandığı kaydedildi. Protokolün, temsil yetkisi aşılarak ve yönetim kurulu kararı olmaksızın genel müdürün münferit imzasıyla yapıldığı iddiasına yer verildi.

İddianamede, İzmir Büyükşehir Belediyesinin “arsa sahibi”, İZBETON A.Ş.'nin “geçici müteahhitlik belgesi” ile “yüklenici” konumunda bulunduğu belirtildi. Kooperatifin ise arsa sahibi olmaması ve inşaat yapılacak alanın devrinin kendisine gerçekleştirilememesi nedeniyle müteahhitlik belgesi ve izni alamadığı ifade edildi. Bu durumun kooperatifin çeşitli maddi kayıplar yaşamasına yol açtığı ileri sürüldü.

Kooperatifin alt yüklenicilik yapamayacağının ilgili bakanlık tarafından tespit edilmesinin ardından işlemlerin durdurulduğu da iddianamede yer aldı. Şüphelilerin konumları ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında “basiretli tacir” sıfatları dikkate alındığında, söz konusu hususları bilmemelerinin ve işlemleri iyi niyetle gerçekleştirmiş olmalarının hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı belirtildi.

Dosyada, Casamar Mühendislik Yapı A.Ş.'nin projeyi gerçekleştirme yeterliliğinin bulunmadığı iddiasına da yer verildi. Bilirkişi raporlarında, mevcut inşaatın durumu ve kooperatif tarafından firmaya yapılan ödemeler dikkate alındığında 30 milyon ile 33 milyon lira arasında fazla ödeme yapıldığı hesaplandı.

Sözleşmeler arasında 178 milyon liralık fark tespit edildi

İddianamede, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON arasında 15 Haziran 2021'de KDV dahil 51 milyon 175 bin 731 lira bedelli ve 1080 takvim günü süreli sözleşme imzalandığı belirtildi. Proje kapsamında 8 Temmuz'da yer teslimi yapıldığı kaydedildi.

İZBETON ile S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi arasında ise 25 Şubat 2022'de KDV dahil 151 milyon 175 bin 731 lira bedelli, 820 takvim günü süreli sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Kooperatif ile alt yüklenici Casamar Mühendislik Yapı A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin ise KDV dahil 329 milyon 203 bin 501 lira bedelli ve 780 takvim günü süreli olduğu belirtildi. Şirkete ayrıca 47 milyon 265 bin 265 lira avans verildiği kaydedildi.

İddianamede, İZBETON'un yer teslimini almasının ardından 255 gün boyunca herhangi bir imalat gerçekleştirmediği ileri sürüldü. Aynı işin yaklaşık dokuz ay sonra Casamar Mühendislik Yapı A.Ş.'ye protokolle devredilmesi ve sözleşme bedelinde 178 milyon 27 bin 769 liralık fark oluşması da dosyada ele alındı. Bu işlemin iyi niyetle açıklanamayacağı ve kooperatifin zarara uğratıldığı iddia edildi.

İddianame kapsamında Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında 14 yıla kadar, aralarında Ümit Erkol ve Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11 sanık hakkında ise 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşmasının 4 Aralık'ta yapılacağı bildirildi. Sanıklar hakkındaki suçlamalar, yargılama sürecinde mahkeme tarafından değerlendirilecek.