Tunç Soyer'in de yargılandığı İZBETON soruşturmasında yeni gelişme: 21 kişi daha gözaltına alındı

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yargılandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakı İZBETON A.Ş ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında kentsel dönüşüm projesinde imzalanan sözleşme ile ilgili bilirkişi raporu tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; yapmış olduğu inceleme neticesinde; 23 kişi hakkında daha yakalanma kararı verdi.

Başsavcılık'tan açıklama geldi

Yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen; İZBETON A.Ş ile S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında kentsel dönüşüm projesinde imzalanan sözleşme ile ilgili bilirkişilerin yapmış olduğu inceleme neticesinde; 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etapta çalışmış gibi gösterildiği olay ile ilgili; 23 şüpheli şahsın yakalanmasına karar verilmiştir. 21 şüpheli şahıs göz altına alınmıştır. 2 şüpheli şahıs hakkında işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.