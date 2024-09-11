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Tuncay Keser: RTÜK, sunucu gülümsedi diye TV kanalına ceza verdi

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, Halk TV'ye Cem Toker'in MHP lideri Bahçeli'ye sözlerinin ardından sunucu Sinem Fıstıkoğlu’nun "gülümsemesi" nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Tuncay Keser: RTÜK, sunucu gülümsedi diye TV kanalına ceza verdi
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Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, kurum tarafından Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası verildiğini açıkladı.

Keser, sosyal medya hesabından cezanın gerekçesiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“RTÜK’ten yine 'mimik' cezası. Cem Toker’in MHP Lideri Bahçeli’ye yönelik 'Bahçeli Türk siyasetinde o kadar da ciddiye alınır mı, söylemleri bu kadar tartışılır mı onu bilmiyorum' ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı ve Sunucu Sinem Fıstıkoğlu’nun da 'Alınır efendim yani meşru bir iktidarın ortağı olduğu için söylediği şeyler bizi bağlıyor tabi' şeklindeki müdahalesine rağmen, 'gülümsemesi'nin Cem Toker’i destekleyici nitelikte olduğu iddiasıyla Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası verildi. Toplantıda, İstanbul Aile Vakfının Saraçhane'de düzenleyeceği LGBT karşıtı yürüyüş için provokatif bir dille hazırlanan tanıtım filminin de bir bölümü çıkarılarak kamu spotu olarak TV'lerde ücretsiz yayınlanmasına onay verildi. Kararlara muhalefet ettim."

 

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