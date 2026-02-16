Tuncel: Bahçeli, Öcalan'ın devlet nezdinde aradığı muhataplığı üstlendi

Eski HDP Milletvekili Sebahat Tuncel, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili T24'ten Canlı Çamlıbel'in sorularını yanıtladı.

Teröritstbaşı Abdullah Öcalan'ın süreç başladığında bütün tarafların görüş ve önerilerini aldığını belirten Tuncel "Hatırlarsanız DEM Parti heyeti de eş başkanlar düzeyinde gitti Öcalan’la görüştü. PKK de keza görüştü. Bu kadar kısa sürede kongresini toplayıp karar aldı çünkü ne demek istediğini biliyorlar. Aslında Öcalan’ın demokratik siyasete geçiş, Kürt sorununu savaş ve çatışma zemininden çıkarma girişimleri yeni değil. Çok uzun zamandır “Bir muhatap arıyorum” diyordu. Devlet Bahçeli, devlet nezdinde o muhataplığı üstlendi. Onun sayesinde açılan yolda ilk kez Meclis sorunun siyasal çözümü konusunda bir irade göstermiş oldu. Ben bunun önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum çünkü şimdiye kadar Meclis aslında çözümsüzlüğün ve Kürt inkarının bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.