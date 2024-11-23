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Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Tekbıyıkoğlu görevine başladı

İçişleri Bakanlığı'nca Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, belediye binasına giderek görevine başladı.

Haber Merkezi
AA
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Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Tekbıyıkoğlu görevine başladı
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Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve görevden uzaklaştırılması sonrası "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Vali Tekbıyıkoğlu, makam aracıyla gece saatlerinde belediye binasına gitti.

Göreve başlayan Tekbıyıkoğlu'nun makam odasına Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı.

 

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