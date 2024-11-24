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Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan için tutuklama talebi

Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan için tutuklama talebi
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Cuma akşamı kayyum atanan Tunceli Belediyesi Eşbaşkanı Birsen Orhan, sabah saatlerinde ifade vermek üzere savcılığa götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından Orhan, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklama ile Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandığı duyurulmuştu.

Tunceli Belediyesi Eş Genel Başkanı Birsen Orhan, hakkında gözaltı kararı alındığı açıklandı. Orhan, gözaltı kararı hakkında gerekçesi ile ilgili bilgi verilmediğini, avukatlarının savcı ile görüşmesinin devam ettiğini ve görüşmeden sonra ifadeye gidip gitmeyeceğinin netleşeceğini aktarmıştı.

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