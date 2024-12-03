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Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan tahliye edildi

Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan, avukatlarının yaptığı itirazın mahkeme tarafından kabulü ardından tahliye edildi

Haber Merkezi
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Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan tahliye edildi
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İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanan Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan tahliye edildi. Birsen Orhan hakkında avukatların tutuklama kararına yapılan itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Birsen Orhan, yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla bırakıldı. Birsen Orhan’ın Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Dersim İl Örgütü’ne gelmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Birsen Orhan, 24 Kasım’da hakkında verilen gözaltı kararı ardından “ev hapsi” adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Birsen Orhan hakkında “gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” ve “kamu görevlisine direnme” iddialarıyla bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı. 30 Kasım’da Tunceli Adliyesi’nde ifadesi alınan Birsen Orhan, savcılık ifadesi ardından aynı gerekçelerle tutuklandı.

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