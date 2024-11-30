Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı
Yerine kayyum atanan DEM Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı.
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Yerine kayyum atandıktan sonra hakkında ev hapis kararı verilen DEM Partili Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan’a, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘suç işlemeye tahrik’ten ‘ev hapsi’ verildi.
Orhan’a ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.
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