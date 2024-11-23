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Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan hakkında gözaltı kararı

Yerine kayyım atanan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan hakkında gözaltı kararı
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İçişleri Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklama ile Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandığı duyurulmuştu. 

Tunceli Belediyesi Eş Genel Başkanı Birsen Orhan, hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.

bianet'e konuşan Orhan, gözaltı kararı hakkında gerekçesi ile ilgili bilgi verilmediğini, avukatlarının savcı ile görüşmesinin devam ettiğini ve görüşmeden sonra ifadeye gidip gitmeyeceğinin netleşeceğini aktardı.

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