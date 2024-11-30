Tunceli Belediyesi'nin eski Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı
Tunceli Belediyesi'nin DEM Parti'li eski Eş Başkanı Birsen Orhan, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanununa muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.
ANKA
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24 Kasım'da ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Tunceli Belediyesi'nin DEM Parti'li eski Eş Başkanı Birsen Orhan, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.
DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Orhan, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanununa muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.
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