Tunceli İl Özel İdaresi'nden cemevleri onarımı ile ilgili borç iddialarına yanıt

Tunceli İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında, "Cemevleri onarımı mahkemelik oldu. Yaptırılan ek işler ödenmedi." şeklinde haberler yer aldığı belirtildi.

Bunun üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Özel İdaremiz tarafından gerçekleştirilen cemevleri bakım ve onarım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun şekilde ihale edilmiş, sözleşmeye bağlanmış ve iş, sözleşme ile teknik şartnamede yer alan hükümler doğrultusunda tamamlanarak kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir. Sözleşme kapsamında yüklenici firmanın gerçekleştirdiği imalatların hak edişleri düzenlenmiş ve sözleşme hükümleri çerçevesinde ödemeleri eksiksiz olarak yapılmıştır. Bu kapsamda yüklenici firmaya karşı sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Kamuoyuna yansıyan haberlerde konu edilen ve bedelinin ödenmediği iddia edilen imalatlar ise kurumumuzun onayı, talimatı veya iş artışı kararı olmaksızın, sözleşme kapsamı dışında gerçekleştirildiği ileri sürülen uygulamalardır. Bu işlere ilişkin idaremizce alınmış herhangi bir iş artışı onayı, resmi talimat veya ek sözleşme bulunmamaktadır. Söz konusu imalatların tespitinin yapılmış olması, herhangi bir ödeme yükümlülüğünün kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Yapılan tespit çalışması ileride doğabilecek hukuki ihtilaflarda idarenin hak ve menfaatlerinin korunması, iddia edilen imalatların kayıt altına alınması ve kamu zararının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş teknik bir işlemdir. Bu nedenle, bazı basın-yayın organlarında yer alan 'İl Özel İdaresi yüklenici firmaya ek işler nedeniyle borçludur.' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına resmi açıklamalar dışında yapılan değerlendirme ve yorumlara itibar edilmemesi istendi.