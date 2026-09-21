Tunceli Valiliği'nden kentte suç oranlarının arttığı iddialarına yalanlama

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, son dönemlerde bazı gruplar ve müzahir kişiler tarafından il ve ilçelerdeki organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin arttığı, başta uyuşturucu kullanımı ve ticareti olmak üzere suç oranlarında yükseliş yaşandığı, kolluk kuvvetlerinin ise bu hususlarda yeterli duyarlılığı göstermediği ve gerekli adli ve idari işlemlerin gerçekleştirilmediği yönünde kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Tunceli ve ilçelerinde önceki yıllarla kıyaslandığında suç oranlarında genel bir artış bulunmadığı, aksine düşüş meydana geldiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülke genelindeki veriler değerlendirildiğinde suç oranı en düşük şehirler arasında yer alan ilimizde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla kolluk kuvvetlerimiz tarafından güvenlik ve asayiş hizmetleri 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz ve kararlılıkla yürütülmektedir. Özellikle son dönemde narkotik suçlarla mücadeleden organize suçlarla mücadeleye, asayiş olaylarından kamu düzeninin korunmasına kadar birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş, suç teşkil eden eylemlere ve bu eylemleri gerçekleştiren şahıslara yönelik gerekli adli ve idari işlemler gecikmeksizin tesis edilmiştir. Tunceli'nin huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin devam ettirilmesi amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

Açıklamada, uyuşturucunun ismine dahi tahammülün olmadığı ve bu anlayış doğrultusunda son suçlu yakalanıncaya kadar mücadelenin kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.