Tunceli’de kar nedeniyle eğitime 2 gün ara

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.Tunceli’de kar nedeniyle eğitime 2 gün ara - Resim : 1

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 (iki) gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.