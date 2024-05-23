Tunceli'de öldürülen terörist, Savcı Murat Uzun'un katili çıktı
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 2023’te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin turuncu kategoride arandığı, 1’inin 2012 yılında Ovacık’ta Savcı Murat Uzun’un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.
Tunceli'de 19 Ekim 2023 tarihinde ölü ele geçirilen 3 PKK'lı teröristten Hatice Yılmaz'ın 2012'de Ovacık'ta şehit edilen Savcı Murat Uzun'un katillerinden biri olduğu belirlendi.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, “Tespit edilen örgüt mensuplarından 'Edesa Saadet' kod adlı Hatice Yılmaz ' ın 19 Eylül 2012’de şehit olan Savcı Murat Uzun’un da failleri arasında olduğu tespit edildi. Yani şehit savcımızın kanı yerde kalmadı. Şehitlerimizin ruhu tekrar şad olsun” dedi.