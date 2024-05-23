  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tunceli'de öldürülen terörist, Savcı Murat Uzun'un katili çıktı
Takip Et

Tunceli'de öldürülen terörist, Savcı Murat Uzun'un katili çıktı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 2023’te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin turuncu kategoride arandığı, 1’inin 2012 yılında Ovacık’ta Savcı Murat Uzun’un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tunceli'de öldürülen terörist, Savcı Murat Uzun'un katili çıktı
Takip Et

Tunceli'de 19 Ekim 2023 tarihinde ölü ele geçirilen 3 PKK'lı teröristten Hatice Yılmaz'ın 2012'de Ovacık'ta şehit edilen Savcı Murat Uzun'un katillerinden biri olduğu belirlendi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, “Tespit edilen örgüt mensuplarından 'Edesa Saadet' kod adlı Hatice Yılmaz ' ın 19 Eylül 2012’de şehit olan Savcı Murat Uzun’un da failleri arasında olduğu tespit edildi. Yani şehit savcımızın kanı yerde kalmadı. Şehitlerimizin ruhu tekrar şad olsun” dedi.

Elebaşılığını Batuhan Tok'un yaptığı organize suç örgütü çökertildiElebaşılığını Batuhan Tok'un yaptığı organize suç örgütü çökertildiGündem

 

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten kararıABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten kararıGündem

 

Proje açıklandı: 4 bin kadın 4 bin kadını işe alacak, devlet destek olacakProje açıklandı: 4 bin kadın 4 bin kadını işe alacak, devlet destek olacakEkonomi

 