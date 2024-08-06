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Tunceli'de orman yangını! Yangına müdahale ediliyor

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Bostanlı köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi
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Tunceli'de orman yangını! Yangına müdahale ediliyor
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İlçenin Bostanlı köyü mevkiindeki meşe ormanlarının olduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale ediliyor

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı ve bir arazözle müdahale ediyor.

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