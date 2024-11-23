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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevden alınan CHP’li başkanın yerine atanan kaymakam göreve başladı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün aldığı ceza nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine atanan Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen başkanvekilliği görevine başladı.

Haber Merkezi
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevden alınan CHP’li başkanın yerine atanan kaymakam göreve başladı
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Tunceli’nin Ovacık ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay ceza almış, ardından dün görevden uzaklaştırılmıştı.

Sarıgül’ün yerine başkanvekili olarak atanan Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen belediyeye giderek başkanvekilliği görevine başladı.

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