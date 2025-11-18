Tuncer Bakırhan: Bahçeli'nin tutumu takdire şayan, komisyon bir önce cesur davranıp İmralı'ya gitmeli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “İmralı’ya gitmekten imtina etmem" yönündeki çıkışına geniş yer verdi. Bakırhan, Bahçeli’nin bu sözleriyle tarihi bir sorumluluk aldığını, komisyonun da gecikmeden İmralı’ya gitmesi gerektiğini söyledi.

Komisyonun önemli bir toplantı yapacağını hatırlatarak, her adımın aynı anda atılamasa da barışa giden yolun adalet, hukuk ve demokrasiyle döşenmesi gerektiğini söyleyen Bakırhan, komisyonun artık gecikmeden İmralı’ya gitmesi gerektiğini vurguladı.

Bakırhan, Bahçeli’nin “komisyonun bir an önce çözümün muhatabı Öcalan ile görüşmesi yönündeki ifadelerinin takdire şayan olduğunu” ifade etti.

MHP liderinin “komisyon gitmezse ben giderim” sözlerinin tarihi bir sorumluluk alma cesareti taşıdığını belirtti.

Ayrıca Bahçeli’nin “üç maymunu oynamaktan vazgeçelim” çağrısının isabetli bulduğunu, süreci erteleyen tutumlara karşı bu çıkışın süreci korumak ve enfekte olmasını engellemek açısından gerekli olduğunu söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı, komisyonun bir an önce karar alıp İmralı’ya gitmesi gerektiğini tekrarladı.

"İddianame değil adeta bir labirent"

Bakırhan, “Bugüne kadar yaptığımız buluşmaların hepsinde insanların barış, demokrasi ve adalet istediğini” belirterek hem Doğu’da hem Batı’da adaletsizliğin derinleştiğini anlattı.

Türkiye’de yargının iktidarın ihtiyaçlarına göre şekillendiğini, “deliller bulunmadan insanların suçlandığını; önce tutuklanıp sonra suç atıldığını” öne sürdü.

Bakırhan, alt mahkemelerin en üst mahkemeyi tanımadığı bir ortamda hukukun yok sayıldığını, bunun da ülkede adalet duygusunu tutsak ettiğini aktardı. İBB iddianamesinin “iddianame değil adeta bir labirent olduğunu”, ne kadar okunursa okunsun bir sonuca varılamadığını ve “CHP’de güçlenmek istediler” şeklindeki değerlendirmelerin suç olamayacağını vurguladı.

Bakırhan, tutuklu belediye başkanları ve siyasetçilere dikkat çekerek siyasetin itibarının ancak siyasetçilerin adliye koridorlarından kurtarılmasıyla sağlanabileceğini söyledi. Halk iradesine amasız, fakatsız saygı duyulan bir Türkiye için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Ekonomik kaynakların silahlara ve sermayeye değil halkın sofrasına aktarılması gerektiğini belirten Bakırhan, barışın toplumsallaşması adına atılması gereken adımları sıraladı.

Geçiş dönemi yasasının çıkarılması gerektiğini, her kalıcı barışın hukuk zemininde kurulduğunu ve Türkiye’de de böyle olması gerektiğini söyledi.

Bakırhan, kayyum uygulamasının kaldırılmasının toplumsal barışı güçlendireceğini, belediye başkanlarının görevlerine dönmesi gerektiğini ifade etti.