Tuncer Bakırhan: Bahçeli'ye teşekkür ediyorum, Demirtaş ve Yüksekdağ serbest bırakılmalıdır

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali ve tahliye kararının dün kesinleştiğini hatırlatan Bakırhan, Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere siyasi tutsakların serbest bırakılmasını, sürgünde bulunanların topraklarına dönmesini istedi.

Bakırhan, "Sürecin selameti için kumpas davaları artık sona ermeli. Bu kısır döngü, bu ayıp artık bitmelidir" dedi.

"4 Kasım Kürt meselesine yaklaşımında milattı"

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya'ya 1,5 yıl ceza verilmesine tepki gösteren Bakırhan, "Bu ülkenin sorunlarının muhalefet edene ceza vermeyle çözülmeyeceğini" söyledi.

4 Kasım 2016 Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere çok sayıda milletvekilinin tutuklandığı operasyonla "demokratik siyasetin susturulmak istendiğini" söyleyen Bakırhan, "4 Kasım 2016 iktidarın Kürt meselesine yaklaşımında yaşanan radikal bir paradigmanın miladıydı. Hedef üçüncü yol paradigmasıydı. Demokratik Kürt siyaseti ile Türkiye sol ve sosyalist güçlerinin kurtuğu ittifakı dağıtmaya dönüktü. Barışı ve eşitliği savunanları cezalandırmaktı" dedi.

"O gün döşenen yol bugün İstanbul'a uzanan kayyumlarla devam ediyor"

İlerleyen süreçte Ahmet Türk dahil çok sayıda belediye eş başkanının tutuklandığını Bakırhan, "O gün döşenen yol bugün Hakkari'den İstanbul'a uzanan kayyımlarla devam ediyor. Demokratik siyaseti susturmak isteyenlere yanıtımız; 'Barışın dili susmaz' oldu. Bugün konuştuğumuz barış süreci 4 Kasım'da dayatılan tasfiye politikalarına karşı gösterilen mücadelenin ve kararlılığın meyvesidir" diye konuştu.

"Barış konuşacaksak kumpas bitmeli, arkadaşlarımız bırakılmalı"

Bakırhan, "Sürecin selameti için kumpas davaları artık sona ermeli. Barış konuşacaksak kumpas bitmeli. AİHM, Selahattin Demirtaş hakkında 8 Temmuz 2025'te verdiği kararda, Kobane davasındaki tutukluluğun siyasi saiklerle sürdürüldüğünü tespit etmiş ve tahliyesini istemiştir. İktidarın 8 Ekim'de son gün yaptığı itiraz dün reddedildi.

Böylece Demirtaş ve Kobane kumpas davasında yargılanan arkadaşlarımızın kararı kesinleşmiş oldu. Türkiye bu ve daha önce verilmiş AİHM kararlarına uymakla yükümlüdür.

Bu nedenle vakit kaybetmeden bir an önce Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve Kobane kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımız artık serbest bırakılmalıdır.

Türkiye'nin normalleşmesi ve toplumsal barışın tesisi hukuka uymaktan geçer. Bu hukuksuzluğu sürdürmenin vicdani ve siyasi karşılığı artık kalmamıştır. Bu kısır döngü, bu ayıp artık bitmelidir" ifadelerini kullandı.

İsim isim sayarak tahliye çağrısında bulundu

Bakırhan, isim isim sayarak, "Yüksekdağ, Demirtaş, Ali Ürküt, Nazmi Gür, Alp Altınörs, Günay Kubilay, Aynur Aşan, Bülent Parmaksız, Dilek Yağlı, İsmail Şengül, Pervin Oduncu, Zeynep Karaman, Zeynep Ölbeci ve Zeki Çelik artık özgür olmalıdır" çağrısında bulundu.

"Ayrıca Leyla Güven, Selçuk Kozağaçlı, Can Atalay, Osman Kavala, Semra Güzel, Selçuk Mızraklı, Mehmet Sıddık Akış, Cihan Karaman, Bekir Kaya, Ayşe Gökkan ve adını sayamadığımız yüzlerce, binlerce siyasi tutsak arkadaşımız da derhal serbest bırakılmalıdır" diye ekledi.

"Sürgündekiler ülkesine, tutsak siyasetçiler meydanlara…"

Kumpas dosyalarının kapanması, demokratik siyasetin alanının genişletilmesi gerektiğin söyleyen Bakırhan, "Selim Sadak gibi sürgünde bulunan arkadaşlarımız da artık kendi topraklarına dönmelidir. Kumpas dosyaları kapanmalı, demokratik siyasetin alanı genişletilmelidir. Tam da 4 Kasım'ın yıl dönümünde çağrımızı yineliyoruz; sürgündekiler ülkesine, tutsak siyasetçiler meydanlara, barış bu topraklara dönmelidir" dedi.

"Demokratik entegrasyon yasaları için adım atılmalı"

Bakırhan ayrıca "Demokratik entegrasyon bir bölünme değildir ama bir teslim olmak da değildir. Demokratik entegrasyon, tarafların birbirini kabul etmesi ve birlikte yaşamayı esas almasıdır. Farklı renklerin, farklı kültürlerin bir araya gelip birbirini tamamlamasıdır. Önemli olan birlik ve uyumdur. Bunun yolu da demokratik entegrasyon yasalarıdır. Sıkça dile getirdiğimiz, henüz adım atılmadığı ama önümüzdeki günlerde atılmasını umut ettiğimiz yasalardan söz ediyoruz. Tarih bize bu fırsatı sunuyor. Bu fırsatı heba etmeyelim" çağrısında bulundu.

Bahçeli, "Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bakırhan'dan önce yaptığı grup konuşmasında, süreç komisyonunun İmralı'ya gidip teröristbaşı Öcalan ile görüşmesinin "süreci güçleneceğini" belirterek "MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır" demişti.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş arasında "ihtilaf çıkarmaya" çalışan ve "mayın döşeyenlerin" olduğunu söyleyen Bahçeli, "Kimsenin bu oyuna gelmeyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, Selahattin Demirtaş için "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" demişti.

Bakırhan, Bahçeli'ye teşekkür etti

Tuncer Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli'ye teşekkür eden Bakırhan şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli 'ye teşekkür ediyoruz, çok doğru söylemiş. Demirtaş başta olmak üzere Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşların suçsuzluğu mahkeme kararıyla netleşmiştir. Bir saniye bile geçirmeden başta eş başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere bütün arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması gerekiyor."