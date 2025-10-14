Tuncer Bakırhan: Komisyonun Öcalan'la görüşmesini tabuya çevirmemeliyiz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakırhan sözlerine, "Gazeteci Hakan Tosun'a saldırı yapanların kim olduğuna dair kamuoyunun aydınlatılmasını diliyorum. Öte yandan Rojbin Kabaiş'le ilgili durumun açığa çıkmasını istediğimizi belirtiyoruz. Neden öldürüldüğü, açıklanmaması eleştiri konusudur. Katillerinin peşindeyiz" ifadeleriyle başladı.

Bakırhan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Son bir yılda çözüm ve barış adına önemli anlara tanıklık ettik. Yeni bir dönemin kapısını araladık. Komisyon bu sürecin en önemli zeminlerinden biridir. Dinlediğimiz tüm perspektiflerin ortak tarafı barış ve çözüm istenmesiydi.

"Son kırk yılda Öcalan ne zaman konuştuysa hep barış gündeme geldi"

Tüm taleplerin en yakıcısı ailelerden geldi. Artık yeter dediler. İnsanlar artık barış istiyor, anneler artık evlatlarına kavuşmak istiyor. Umarım bir an önce aileleri evlatlarıyla kavuşturacağımız günlere Meclis katkılar sunar.

Komisyonun son bir dinleme daha yapması gerekiyor. Sayın Öcalan'ın dinlemesi gerekiyor. Son kırk yılda Sayın Öcalan ne zaman konuştuysa hep barış gündeme geldi. Yüz yıllık bir meselenin çözümünü konuşurken ürkek olunmaz. Önyargılarımızı bir kenara bırakmak lazım.

Komisyonun Sayın Öcalan'la görüşmesini tabuya çevirmemeliyiz. Gelin bu yasama yılını Türkiye tarihinin çözüm yılı yapalım.

"DEM Parti kimin tarafında sorularına maruz kalıyor"

Mardin'deki kayyumun İstanbul'a nasıl sıçradığını gördük. Yerel demokrasi güçlendiğinde sadece bir bölge değil tüm demokrasi, ülke rahatlar.

DEM Parti kimin tarafında sorularına maruz kalıyor. Çözüm konuşulunca birirleri bizim iktidardan taraf göstermeye çalışıyor, şimdi olduğu gibi. Seçim dönemlerinde ise tam tersine başka bir partinin parendesi olarak göstermeye çalışıyor. Biz halktan, emekçiden ve ezilenlerden yanayız."