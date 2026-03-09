Tuncer Bakırhan: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 2026 Nevruz deklarasyonu için Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Sümer Park’ta konuştu. Bakırhan’ın yanında DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun yer aldı.

“Çatışmaların ortasında Kürt coğrafyası var”

Bakırhan, bölgedeki çatışma ortamına ve Kürtlerin bu süreçteki konumuna ilişkin şunları söyledi:

“Hemen yanı başımızda savaşlar, katliamlar ve çatışmalar devam ediyor. Tam da çatışmanın göbeğinde Kürtler bulunuyor, Kürt coğrafyası bulunuyor. Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil. Kürtler, hakları ve hukukları ret ve inkar edildiği için bugüne kadar mücadele ediyorlar.”

“Hegemonik güçlerin kalkanı olmayacağız”

Bakırhan, Kürtlerin bölgedeki varlığının dış aktörlerden bağımsız olduğunu da vurguladı. “Bugün sahada bulunan o hegemonik ve emperyal güçler yokken de Kürtler sahadaydı” diyen Bakırhan, bu Nevruz döneminde Kürtlerin ulusal birliklerini sağlayarak bulundukları her ülkede demokratik hak ve özgürlüklerini almanın mücadelesini yürüttüğünü ve yürütmeye devam edeceğini söyledi.

Bakırhan, Kürt coğrafyasının bütünlüğüne de vurgu yaparak “Kirmanşah neyse Hevler odur, Süleymaniye neyse Kamışlı, Kobani odur, Kobani neyse Amed, Kars, Siirt odur” dedi.

Orta Doğu’daki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Bakırhan, “Bugün Orta Doğu’da bizim kaderimizin belirlendiği bir süreçten geçiyoruz” diye konuştu.

Bu süreçte ne masa başlarında kandırılacaklarını ne de hegemonik güçlerin kalkanı olarak kullanılıp bir kenara atılacaklarını söyleyen Bakırhan, bu Nevruz’un Ortadoğu’daki Kürtlere barış, demokrasi, özgürlük ve statü getirmesini diledi.