Tuncer Bakırhan, Meclis'te Özgür Özel'i ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, bugün saat 13:30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki odasında ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar genel başkan ilan etmesi ve dün CHP Genel Merkezi'nde binanın boşaltılmasının ardından TBMM'ye yürümüş ve çalışmalarına buradaki odasında devam edeceğini duyurmuştu.

DEM Parti ise CHP kurultayı hakkındaki mutlak butlan kararına ve genel merkeze yapılan polis müdahalesine tepki göstermişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "DEM Parti olarak ilkesel tutumumuz demokrasiye saldırılara karşı halk iradesinin yanında yer almaktır" diyerek CHP'nin ve muhalefetin bu süreçten parçalanmadan çıkmasının önemli olduğunu söylemişti.

Polis baskını sırasında DEM Parti Eş Genel Başkanların imzasıyla yayımlanan açıklamada ise "Ana muhalefet partisinde yaşanan her sarsıntı Türkiye’nin siyasal düzenini doğrudan etkiler. Bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız" denmişti.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanları, mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'i telefonla arayarak dayanışma mesajı vermiş ancak genel merkeze gitmemişlerdi.