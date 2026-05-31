Tuncer Bakırhan: Temmuza kadar yasanın çıkmasını bekliyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Celal Fırat ve Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu’nun da aralarında bulunduğu heyet, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun Almanya’nın Köln kentinde düzenleyeceği “Bir Ol” festivalinin resepsiyonuna katılarak gündeme ilişkin konuştu.

T24'ten Namık Durukan'ın haberine göre, iktidarın üzerinde çalıştığı PKK’nın silah bırakma sürecine vurgu yapan Bakırhan, “Temmuz ayına kadar yasa bekliyoruz” dedi. Bakırhan, şöyle devam etti:

“Heyetimizin İmralı'da Sayın Öcalan'la yapmış olduğu son görüşmede Sayın Öcalan'ın belirttiği çok önemli bir şey vardı. Temmuz ayına kadar bir yasal düzenleme bekliyoruz. Bu yasanın çıkması bizi zayıflatmayacak. Elinde silah olanlar ekonomik, siyasal, sosyal yaşama katılmalı. Yine sürgünde bulunan ve bugün de aramızda olan birçok belediye eş başkanımız ve milletvekillerimiz var. Sürgündekiler dönmeli. Cezaevindeki siyasi tutuklular özgürleşmeli. En önemlisi de milyonlarca insan hakkında yürütülen soruşturmalar ve davalar düşmeli. Binlerce insanın Türkiye'de DEM Parti’yle, Alevilerle, kadınlarla birlikte omuz omuza mücadele etmesi bize kayıp mı ettiriyor, kazandırıyor mu? Buna bakmak gerekiyor. Kaybettirmiyor, aksine bizi güçlendiriyor. Nitelik katıyor, nicelik katıyor, tecrübe, birikim katıyor. Dolayısıyla bu sürece böyle bakmak gerekiyor.”

“Süreçten başka şeyler çıkarmaya gerek yok”

Şiddetin tamamen devreden çıkarılması için biran önce yasal düzenlemelerin yaşama geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakırhan, “Artık birbirimizi yeterince yıpratmaya, bu süreçten başka şeyler çıkarmaya gerek yok. Şiddet devreden çıkarken sonuçlarını ortadan kaldıracak demokratik düzenlemeler yapılmalı. Hemen peşi sıra kayyımlarla ilgili düzenlemeler yapılmalı. Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Mahkemeleri Usul Kanunu, AYM kararları, AİHM kararları ve benzerlerinde düzenlemeler yapılmalı. Zaten Meclis Komisyonunun hazırlamış olduğu raporda 6. ve 7. Bölümler gayet kapsamlı bir adım atmayı gerektiriyor. Bunu yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.