DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Umut hakkı, barışçıl çözüm için olmazsa olmaz koşullardan birisidir" dedi.

"Bu saatten sonra 12 metrekarelik bir hücreye hapsedemezsiniz"

Bakırhan, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde süreç ile ilgili konuştu.

"Barış ve çözüm" için İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmelerin yapılması gerektiğini ifade eden Bakırhan, "Bizler 12 metrekarelik hücrede tecrit devam ederse, Sayın Öcalan İmralı Cezaevi'ndeki bu koşullarda bulunursa bu süreci yürütenlerin samimi olmadığına inanırız" dedi.

Öcalan için "Bu saatten sonra 12 metrekarelik bir hücreye hapsedemezsiniz" diyen Bakırhan, "Öcalan ve düşünceleri o daracık İmralı Adası'na artık sığmaz. Sayın Öcalan'ın Urfa halkıyla fiziken, düşünsel olarak buluşmasının artık bir an önce inşa edilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Öcalan'a karşı çıkanlar değil, demokratik Cumhuriyete karşı çıkıyor"

Sürece karşı çıkanlarla ilgili konuşan Bakırhan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle:

"Sayın Öcalan 100 yıl önce kurulan Cumhuriyetin demokrasi ile taçlanmasını istiyor. Bazıları bu sürece karşı çıkıyor. Karşı çıkanlar aslında Sayın Öcalan'a, bize değil, demokratik Cumhuriyete karşı çıkıyor. Aşınıza, ekmeğinize, geleceğinize, umudunuza karşı çıkıyor. Bu karşı çıkanları tanımak, bunları teşhir etmek, bunlar karşısında 7'den 70'e bugün burada olduğu gibi partimize, bu sürece sahip çıkmak gibi büyük bir sorumluluğumuz olduğunu belirtmek istiyorum.

"Umut hakkı tanınmalı"

Altın ateşte, insan sıkıntıda belli olur diyorlar. Sıkıntıyı çözen taraf olmalıyız. Sayın Öcalan'ın umut hakkı artık tanınmalı. Bu bir lütuf değil. Barış umuduna tanınmış bir haktır. Umut hakkı, barışçılık çözüm için olmazsa olmaz koşullardan birisidir. Bugünden sonra topraklarımızda ölümü, savaşı ve hukuksuzluğu değil, barışı, müzakereyi, hakça yaşamı konuşalım diyoruz.

Bunun için mücadele etmeye sizleri davet ediyorum. Barış mücadele ile kazanılır. Biz durarak, izleyerek bu sürece katkı sunamayız. Bugün burada olduğu gibi sokaklarda, caddelerde partimizin yapmış olduğu etkinliklerde, haksızlıkta, hukuksuzlukta, 40 yıldır vermiş olduğumuz mücadeleden daha büyük bir barış mücadelesi ortaya koymalıyız ki bir an önce bu topraklara barış gelsin, demokrasi gelsin, özgürlük gelsin."