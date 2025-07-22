Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanı yardımcısı" önerisine ilk yorum: Neden cumhurbaşkanı da Kürt olmasın?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Meclisi Toplantısının açılışında konuştu.

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Bir Alevi ve bir Kürt cumhurbaşkanı yardımcısı” önerisine ilişkin olarak ilk kez konuştu.

"Neden cumhurbaşkanı da Kürt olmasın?" diye soran Bakırhan, "Biz yönetime adayız, önümüzdeki dönem siyasi denklem neye müsait olur onu bilmem ama ülkemizde bulunan bütün renklerin yönetimde yer alması kıymetlidir, değerlidir" dedi.

Bakırhan, "Yargı Beyaz Toros'lardan inmelidir, hukuk Kürtçe düşmanlığını mahkum etmelidir, anadilimize tekme atma artık son bulmalıdır, cübbeler artık siyasetin pelerini olmaktan çıkmalıdır, siyaset iftiralarla değil fikirlerle yapılmalıdır" diye konuştu.

Bakırhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tek çözüm önerisi olan belki de Orta Doğu'daki güç Kürtler'dir, Dem Parti'dir, paradigmamızdır. Çözüm ne Şam'ın baskıcı rejimine boyun eğmektedir ne de emperyalist güçlerin vekalet savaşında taraf olmaktır."

İbrahim Kalın ile görüşme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın dün DEM Parti'ye gerçekleştirdiği ziyarete dair soruyu da yanıtlayan Bakırhan, şunları söyledi:

"Milli İstihbarat ile yaptığımız görüşme gizlidir. Onun için neler görüştüğümüzü söylemeyeceğim ama iyi geçti, olumlu geçti. Durumu değerlendirdik, bizi bilgilendirdiler. Bu kadar iletebilirim."

CHP'ye çağrı

Bakırhan, açıklamasında, "Türkiye’nin 100 yıllık yapısal sorunlar ile günümüzün siyasi krizleri iç içe geçmiş durumda ve birbirini besliyor. Bu kısır döngüyü kırmanın yolu, bu iki gündemi birbirinden ayırmak değil, aralarındaki bağı anlamaktan, görmekten geçiyor" diye konuştu.

CHP'ye çağrıda bulunan Bakırhan, şunları söyledi:

"Çok içten ve inanarak söylüyorum, özellikle Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda kurucu parti kimliği ve tarihsel değerleriyle toplumun Cumhuriyet Halk Partisi’nden beklentisi çok yüksek.

Çünkü bu mesele Türkiye’nin demokratikleşmesinin ve toplumsal barışın en temel unsurudur. Bu tarihi sorumluluğu üstlenerek çözüm çabasında yer almanın hepimiz ve ülkemizin geleceği için atılacak en doğru adım olacağı inancındayız. Tüm toplumun da siyaset kurumundan, siyasi partilerden beklentisi yöndedir. Umarım siyaset kurumu da bu pratiği ve çalışma tarzını ortaya koyar."