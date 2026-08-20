Tuncer Bakırhan'dan "çerçeve yasa" açıklaması: Demirtaş ve Yüksekdağ siyasi hayata katılacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair konuştu.

Rûdaw'a konuşan Bakırhan, eylül sonu ya da ekim ayında süreçle ilgili resmi aşamaların tamamlanacağını, TBMM'de kabul edilen çerçeve yasanın yasanın hayata geçeceğini düşündüklerini söyledi.

"Özgür Özel'in desteği önemli"

Geçen hafta TBMM'de kabul edilen 12 maddelik "çerçeve yasa"nın genel kuruldaki oylamasında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "Evet" oyu vermesini ancak YENİ Partili milletvekillerinin yaklaşık üçte ikisinin "Hayır" oy vermesini de değerlendiren Bakırhan, şöyle konuştu:

"YENİ Parti’nin genel başkan düzeyinde yasa teklifine destek vermesi önemli ve altı çizilmesi gereken bir destektir. Fakat YENİ Parti milletvekillerinin hem hayır oyu sayısı hem de hayır demeyi meşrulaştırma biçimi bir siyasetsizliğe işaret etti.

YENİ Parti’nin merkezi düzeydeki tutumu ve yasaya evet oyuna katkı sunması gelecek adına umut vericidir.

Fakat Özgür Özel’in savunduğu çizgi kurumsal ve siyasal bir akla kavuşmadığı müddetçe savrulmalar olur. Türkiye’nin temel meselesinin çözümünde ortadan ikiye ayrılan bir muhalefet partisinin her şeyden önce ülkeyi yönetme iddiası da kanımca zarar gördü."

"Demirtaş ve Yüksekdağ siyasi hayata katılacak"

Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın "çerçeve yasanın" uygulanmasıyla tahliye edileceğini belirten Bakırhan, "Öte yandan çerçeve yasanın uygulanmasıyla birlikte Demirtaş, Yüksekdağ ve binlerce arkadaşımız; sürgünden dönecek olanlar ve daha birçok mücadele alanından arkadaşımız siyasi hayata katılacak. Topluma karşı olan sorumluluğumuzu omuz omuza yürüyerek sürdüreceğiz" dedi.

"Sürecin en kritik eşiği, toplumsal psikolojinin doğru yönetilmesi"

Bakırhan, "sürecin en kritik eşiğinin" toplumsal psikolojinin doğru yönetilmesi olduğunu söyledi. Hiçbir acının küçümsenmemesi gerektiğini belirten Bakırhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu sürecin en kritik eşiği, toplumsal psikolojinin doğru yönetilmesi. Türkiye’de bu meselenin kırk yılı aşkın bir acı tarihi var; bu tarih ülkenin iki yakasında da derin izler bıraktı. Bugün hâlâ evladını kaybetmiş bir asker ailesi de var, dağda evladını kaybeden ya da dağda, cezaevinde, sürgünde evladını bekleyen aileler var. Bu ülkede kimse öbürünün kaygısını hafife alma lüksüne sahip değil. Kürdün özgürlük talebi de Türkün güvenlik kaygısı da bu sürecin önemli gündemi. İkisini birden ciddiye almadan bu iş yürümez."

"Yeni döneme uygun bir kadro kurulacak"

DEM Parti'nin 6-7 Eylül tarihlerinde yapacağı kongre ile parti kadrolarının ve siyaset dilinin yenileneceğini ifade eden Tuncer Bakırhan, "demokratik siyaset" mesajı verdi:

"6 Eylül’deki kongre şu yüzden önemli: yeni döneme uygun bir kadroyu, yeni bir yapıyı ortaya çıkaracak bir kongre olacak. Bu yönetim, güçlü bir iddianın hazırlığını yapacak. Ama şunu da net söyleyeyim: bizim asıl hedefimiz bundan sonraki kongreyi sadece bir siyasi parti kongresi yapmak değil. Onu demokratik cumhuriyet hareketinin kongresine dönüştürmek, bu hareketi Türkiye’nin her yerine genişletmek istiyoruz.

"Tek yol var"

Yıllarca ‘güvenlik meselesi’ dediler, demokratik alanı daralttılar, baskıyı meşru gösterdiler, çözümü hep ertelediler. Şimdi bu bahane ortadan kalkıyor. Geriye tek bir yol kalıyor: demokratik siyaset ve halkın çözüm iradesi. Bu bize büyük bir fırsat veriyor ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Artık sözümüzün, programımızın, çözme gücümüzün sınandığı bir döneme giriyoruz. Kongreye de bu gözle bakıyoruz."