Tuncer Bakırhan'dan CHP'nin İmralı kararına eleştiri: Cesur olmalı ve risk almalıdır

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TV100’de yaptığı değerlendirmede süreci “barış ve demokratik toplum süreci” olarak tanımladı ve son aylarda atılan adımların “tarihi” nitelikte olduğunu söyledi.

Teröristbaşı Öcalan’ın çağrısının kimse tarafından beklenmediğini belirterek bunun “ezber bozan” bir gelişme olduğunu dile getirdi.

İktidarın daha yapıcı olması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, kayyumların kaldırılması, cezaevlerindeki durumun iyileştirilmesi gibi adımların toplumda barış beklentisini güçlendireceğini ifade etti.

Bahçeli’nin “Gerekirse İmralı’ya giderim” sözlerini tutarlı bulduğunu belirten Bakırhan, Kürt meselesinin “bir link bağlantısına indirgenecek kadar basit olmadığını” söyleyerek yüz yüze görüşmelerin önemine dikkat çekti.

CHP'nin İmralı kararına ilişkin Bakırhan şunları söyledi:

“CHP, Cumhuriyet’in kurucu partisidir; bu yüzyıllık meselede sorumluluğu da vardır. Çözümünde rol alması gerekir. İktidar hedefi olan bir parti, Türkiye’nin en temel meselesinde cesur olmalı ve risk almalıdır.

Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi?' ya da 'SEGBİS ile bir bağlantı kurulmasın mı?' tartışmasını çok talihsiz görüyorum. Çok üzüldüm. Onların da gidilmeme yönlü bir kararı var. CHP’nin bu süreçte daha aktif ve yapıcı bir rol oynaması gerekiyor."

Anayasa tartışmalarının şu an gündemlerinde olmadığını belirten Bakırhan, önce sürecin çözümüne odaklanıldığını, sonrasında Türkiye’nin demokratik ve kapsayıcı bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.