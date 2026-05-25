Tuncer Bakırhan'dan Özgür Özel'e destek ziyareti: O görüntüler utanç verici

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, saat 13.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki odasında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından ortak açıklama yapıldı. Özgür Özel, "Meclisimiz, CHP'nin kurulduğu ilk gün gibi CHP'nin genel merkezine de ev sahipliği yapıyor. Dün akşam ilk grup toplantımızı milletvekillerimizle yaptık. Bu kıymetli dayanışma ziyareti bizim açımızdan çok kıymetli" dedi

Bakırhan, CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis baskınını kınadıklarını ve üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını belirtti:

"Mutlak butlan kararıyla Türkiye'de siyaset bir kez daha krizle karşı karşıyadır. Dün kolluğun şiddetiyle ortaya çıkan görüntüler tek kelimeyle utanç verici ve kabul edilemezdir. Ana muhalefet partisinin genel merkezine plastik mermi ve tazyikli suyla girilmesi bir demokrasi ayıbı ve hukuk skandalıdır. CHP'ye yönelik bu saldırıyı açıkça kınıyoruz ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Türkiye halkları bu tip durumlarda her zaman demokrasinin yanında durmuştur. Hukuksuzluk büyüdükçe toplumsal kutuplaşma da büyür. Buradan çıkışın tek yolu bu rejimin hukukla kuşanması ve demokratikleşmesidir. CHP'nin bu zorlu dönemden bütünlüğünü koruyarak çıkmasını diliyoruz. Biz DEM Parti olarak bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız."

"Siyasi partilerin kaderleri mahkeme koridorlarında değil; üyelerinin, seçmenlerinin ve delgelerinin iradeleriyle belirlenir" diyen Bakırhan, "CHP'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz. Tekrar yaşananlardan dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.