Tuncer Bakırhan'dan süreç mesajı: Muhtemelen bu hafta yasa teklifi gelecek

Bakırhan, Türkiye'nin çevresinde yaşanan savaş ve çatışmaların bölgedeki kırılganlığı artırdığına dikkat çekerek, Orta Doğu'daki gelişmelerden önemli dersler çıkarılması gerektiğini söyledi. Mevcut tablo karşısında yürütülen barış ve demokratik toplum sürecinin değerinin daha iyi anlaşılacağını ifade eden Bakırhan, bölgesel istikrar açısından bu sürecin kritik önemde olduğunu vurguladı.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, "Bir aksilik çıkmazsa en kısa sürede bir çerçeve yasa Meclis'e gelecek. Muhtemelen bu hafta içi bir yasa gelecek. Bu yasayı küçümsememek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sürecin çok değerli olduğunu belirten Bakırhan, şunları kaydetti: "Bu ülkenin barışı kıymetlidir. Bu barış hepimizin eseri olmalıdır. Biz DEM Parti olarak bu sürecin önünü tıkayan değil önünü açan bir rol ve misyon içerisinde olacağız. Acıları yeniden depreştirecek değil acıların tekrar yaşanmaması için mücadele edeceğiz."